Неприховані жорстокі репресії за прагнення говорити правду, - НСЖУ про "вирок" у 15 років Асєєву

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті НСЖУ.

В організації назвали вирок Асєєву "неприхованими жорстокими репресіями за прагнення журналіста говорити правду з окупованого Донбасу".

"Станіслав Асєєв (Васін) в своїх матеріалах для "Радіо Свобода", "Української правди" і "Дзеркала тижня" розповідав про сумні реалії Донбасу, а не організовував "екстремістське співтовариство", в чому його звинувачують самопроголошені "прокурори"! Позиція НСЖУ незмінна і підтримується нашими міжнародними партнерами: свободу журналісту Станіславу Асєєву! Закликаємо українську владу докласти максимальних зусиль щоб звільнити журналіста з полону!" - заявив глава НСЖУ Сергій Томіленко.

Про зникнення Асєєва в окупованому Донецьку стало відомо 7 червня 2017 року. Наприкінці липня того ж року бойовики "ДНР" підтвердили, що "заарештували" журналіста і відкрили проти нього "кримінальну справу" за шпигунство.

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" і ОБСЄ закликали бойовиків "ДНР" звільнити журналіста, але спроби домовитися про звільнення Асєєва зайшли в глухий кут.

17 серпня 2018 року в ефір каналу "Росія 24" вийшла програма, в якій Асєєв зізнається в роботі на Головне управління розвідки Міністерства оборони України з позивним Норман. Він заявив, що був у складі батальйону "Донбас", добровільно пішов на співпрацю з розвідкою, а однією з цілей нібито був збір матеріалів для майбутнього роману.

22 жовтня стало відомо, що "суд" в ОРДЛО засудив Асєєва до 15 років колонії суворого режиму.

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