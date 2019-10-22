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22.10.19 17:25

Суд дозволив Міністерству охорони здоров'я призначити нового держсекретаря

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у забезпеченні позову Артемові Янчуку, який оскаржував своє звільнення і вимагав заборонити проведення конкурсу на посаду держсекретаря.

Суд дозволив Міністерству охорони здоров'я призначити нового держсекретаря

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Янчук звернувся до суду, щоб зупинити дію розпоряджень МОЗ від 12 жовтня про його звільнення з посади держсекретаря і призначення в. о. держсекретаря Інни Солодкої. В забезпечення позову Янчук просив ОАСК заборонити Кабміну відкривати конкурс на посаду державного секретаря Міністерства охорони здоров'я, а також призначати нового держсекретаря.

Суд назвав заяву про забезпечення позову "необґрунтованою".

"Без розгляду справи по суті, з встановленням усіх обставин і вивченням доказів, вжиття заходів щодо забезпечення позову неможливе", - йдеться в повідомленні суду.

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