Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Погіршує ситуацію і підвищення рівня чадного газу (СО) через спалювання сухого листя, а також відсутність вітру. Ексміністр охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook пояснює, що СО вступає в реакцію з О2 (киснем). У результаті виходить СО2 - вуглекислий газ. Його підвищена концентрація в повітрі негативно впливає на життєво важливі органи.

Щоб знизити ризики для організму від забрудненого повітря, Супрун радить:

- не спалювати листя (краще залишати під деревами), стерню і сухостій;

- відмовитися від використання автомобілів у період теплих днів і холодних ночей;

- робити вдома вологе прибирання;

- користуватися денними кремами з ретиноїдами і токоферолом. Вони захищають шкіру від пошкодження агресивним середовищем;

- менше перебувати біля газової плити;

- кинути палити.

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