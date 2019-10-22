Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Погіршує ситуацію і підвищення рівня чадного газу (СО) через спалювання сухого листя, а також відсутність вітру. Ексміністр охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook пояснює, що СО вступає в реакцію з О2 (киснем). У результаті виходить СО2 - вуглекислий газ. Його підвищена концентрація в повітрі негативно впливає на життєво важливі органи.
Щоб знизити ризики для організму від забрудненого повітря, Супрун радить:
- не спалювати листя (краще залишати під деревами), стерню і сухостій;
- відмовитися від використання автомобілів у період теплих днів і холодних ночей;
- робити вдома вологе прибирання;
- користуватися денними кремами з ретиноїдами і токоферолом. Вони захищають шкіру від пошкодження агресивним середовищем;
- менше перебувати біля газової плити;
- кинути палити.