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22.10.19 19:35

"Укрзалізниця" планує запустити приватних залізничних перевізників до кінця 2019 року

"Укрзалізниця" готується до впровадження приватної тяги на українській залізниці. Перші пілотні проекти мають бути введені до кінця 2019 року.

"Укрзалізниця" планує запустити приватних залізничних перевізників до кінця 2019 року

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що державна компанія шукає потенційні компанії, які можуть вийти на українську залізницю і розробляє необхідні для введення приватної тяги законопроєкти.

"Сьогодні вже не стоїть питання: "Бути чи не бути приватній тязі?". Зараз потрібно вирішувати, яку приватну тягу ми хочемо бачити на ринку, хто має бути перевізником. Потрібно визначити коло потенційних гравців на цьому ринку і те, які законодавчі акти для цього необхідно прийняти", - повідомив директор з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев.

В "Укрзалізниці" провели нараду з компаніями, які готові взяти участь у пілотному проєкті з впровадження приватної тяги. Деякі з них повідомили, що готові здійснювати перевезення на окремих ділянках Придніпровської залізниці довжиною 250 кілометрів.

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