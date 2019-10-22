Перед можливим проходженням поліграфа депутатів СН викличуть для пояснень, - заступник голови фракції СН Кравчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"Наша позиція чітка. Керівництво фракції зустрінеться з депутатами від нашої партії, які входять у парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, щоб кожен із них зміг озвучити свою позицію. Це першочерговий крок. Остаточне рішення щодо використання поліграфа буде прийнято після консультацій з психологами і криміналістами. Ми маємо розуміти, чи можливе коректне використання такого обладнання в цій ситуації", - зазначила вона.

Раніше, ексвіце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубинський підтвердив інформацію про те, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

За словами джерел УП, керівник фракції СН Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від СН до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

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