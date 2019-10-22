НП з водою в Лисичанську сталася через заводи-боржники, знищені людьми з оточення Єфремова і Бойка, - Казанський

Про це пише блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Накопичувалися борги ще з 2000-х, а тепер від заводів-боржників, типу Лисичанської ТЕЦ, ГТВ і "Лиссоди", залишилися тільки руїни, і питати фактично нема з кого. У підсумку сотня мільйонів просто лягла мертвим вантажем на плечі простих городян", - пояснює він.

Казанський зазначає, що зрештою погашати борг доведеться або жителям Лисичанська, або "нам всім".

"Коли я пишу, що регіонали розграбували і розорили Донбас - це не в переносному сенсі. Це буквально. І приклад Лисичанська якраз наочно це показує. Колись це був потужний промисловий центр. Тепер майже всі заводи рознесли під фундамент. І зробили це не "солдати НАТО" і не "бандерівці", а місцеві, свої. Заводів не залишилося, а борги залишилися. І заплатити їх мають лохи", - резюмує блогер.

Нагадаємо, в Лисичанську оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня через відключення водопостачання.