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22.10.19 21:21

Податкова міліція і ДБР ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який імпортували тканини з заниженням митної вартості

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС спільно з працівниками Державного бюро розслідувань України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури припинено діяльність центру мінімізації митних платежів, який надав послуги з ввезення на митну територію України тканини з заниженням митної вартості та заміни номенклатури товару на суму понад 150 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 191 КК України встановлено ​​групу осіб, які на замовлення клієнтів і для власного використання закуповували тканину за межами митної території України (Молдова, Туркменістан, Китай, Литва) і в подальшому переправляли її на територію України з підміною номенклатури і заниженням митної вартості.

Замовниками цих послуг виступали власники торгових мереж по Україні, а також фізичні особи-підприємці, які здійснюють торгівлю готовою продукцією під брендовою торговою маркою.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному і складському приміщеннях, з незаконного обігу вилучено майже 1,6 млн грн, чорнові записи, електронні ключі для перерахування грошових коштів, печатки підприємств-нерезидентів, господарські документи підконтрольних фігурантам підприємств і фізичних осіб-підприємців і комп'ютерну техніку.

Слідчі дії тривають.

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Податкова міліція і ДБР ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який імпортували тканини з заниженням митної вартості 01
Податкова міліція і ДБР ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який імпортували тканини з заниженням митної вартості 02
Податкова міліція і ДБР ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який імпортували тканини з заниженням митної вартості 03
Податкова міліція і ДБР ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який імпортували тканини з заниженням митної вартості 04

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