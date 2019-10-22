Орбан і Путін налаштовували Трампа проти України, - американські ЗМІ

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Путін та Орбан сприяли ображеності Трампа на Україну", - стверджує у заголовку Washington Post.

Президент... вважає саме східноєвропейську союзницю, а не Росію відповідальною за втручання у вибори 2016 року...

Газета, посилаючись на "чинних та колишніх посадовців США", повідомляє читачам, що "намагання президента Трампа тиснути на Україну для отримання інформації, яку він міг використати проти політичних суперників, здійснювалися у той час, як регіональні суперники тієї країни, включно з російським президентом Володимиром Путіним, підштовхували його неприязне бачення".

"Роль, яку відіграли Путі та Орбан, ... описав заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, коли давав минулого тижня за зачиненими дверима свідчення розслідуванню у Палаті представників у межах процедур імпічменту", - пише Washington Post.

Згідно з тими свідченнями "розмови Трампа з Путіним і з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном та іншими посилили його сприйняття України як безнадійно корумпованої країни, котра також, як виглядає, на думку Трампа намагалася зашкодити йому під час виборів у США 2016 року".

New York Times теж винесла цю тему на головну шпальту.

"Трамп у розмові з Орбаном 13 травня почув жорсткі звинувачення на адресу України, в той час як його приватний юрист тиснув на новий уряд у Києві, щоб отримати компромат на демократів", - пише газета.

"Підозріливі погляди Трампа щодо України сформували обставини для подій, які призвели до початку розслідування проти нього з метою імпічменту", - доходять висновку автори New York Times.

New York Times також переповідає, що "візит до Вашингтона Орбана, котрого вважають автократом, який обмежив демократію, викликав гострі суперечки у Білому домі. Джон Болтон, тодішній радник президента з національної безпеки, та Фіона Гілл, яка тоді керувала питаннями політики щодо Євразії та Росії, виступали проти запрошення угорського керівника до Білого дому. Але їх обійшов виконувач обов’язків голови апарату президента Мік Малвейні, який підтримував таку зустріч".

"Результатом було те, що в критичний момент української саги Трамп сів у Білому домі з європейським лідером, котрий має жорстко негативне відношення щодо України, яке посилило ті погляди, які він (Трамп) чув від від свого приватного юриста Рудольфа Джуліані, а також, неодноразово упродовж місяців і років, від президента Росії Володимира Путіна" - пише New York Times.

На цій темі також зосереджується американське агентство Associated Press, яке стверджує у заголовку: "Трамп вважав Україну супротвницею, а не союзницею, кажуть свідки".

"Президент, за словами осіб, які обізнані зі свідченнями у межах розслідування в Палаті представників щодо імпічменту, вважає саме східноєвропейську союзницю, а не Росію відповідальною за втручання у вибори 2016 року, яке рослідував спеціальний прокурор Роберт Мюллер" - йдеться в статті Associated Press.

Агентство нагадує, що такі оцінки президента США відкидають представники американських спецслужб, що їх заперечують багато однопартійців Трампа - республіканців, і що такі погляди суперечать закордонній політиці США, але вони збігаються з поглядами президента Росії Володимира Путіна та російського союзника у регіоні, угорського керівника Віктора Орбана.

"Посол США в ЄС Ґордон Сондленд, спеціальний посланець Курт Волкер та інший свідок розповідали, що Трамп з підозрою дивився на Україну, хоча Америка віддавна підтримувала ту молоду демократію", - пише Associated Press, вказуючи, що це підтверджують інші джерела.

"Кілька свідків сказали, що Україна прагнула, на думку Трампа, зруйнувати його президентство", - пише агентство.