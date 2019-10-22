Загороднюк звільнив Матіоса з військової служби з правом носіння військової форми. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав сам Матіос.

Він зазначив: "Я вже писав 2 вересня - "у царя Соломона (на івриті Шломо) був перстень із написом -- І ЦЕ МИНЕ!

Я завжди по життю та у своїй кар‘єрі про це памятав і пам‘ятатиму надалі!)"

Отримав ось такий наказ міністра, із таким милим формулюванням "у зв'язку із проведенням організаційних заходів":))

А міністр напевно ( і не тільки він) ніколи не чув ані про царя Шломо, ані про його перстень, ані про напис на перстні!)

Напевно почують!)"



