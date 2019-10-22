Тимчасовий повірений у справах США в Україні Тейлор свідчить в Конгресі США у справі про імпічмент Трампа

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Тейлор має пояснити події, які відбулися після того, як Трамп 25 липня розмовляв телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, що стало причиною розслідування.

Демократи у Конгресі планують почути більше про рішення Трампа затримати військову допомогу для України. Про те, що Вільям Тейлор має таку інформацію, стало відомо після свідчень колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера. Тоді Палата представників США оприлюднила листування американських дипломатів і радника Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

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У розмові брав участь і Вільям Тейлор. Він написав послу США в Євросоюзі Ґордону Сондленду: "Як я вже говорив по телефону, я вважаю це божевіллям – відмовляти у військовій допомозі задля допомоги у політичній кампанії".

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів по лінії Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконуючого обов'язки глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили тільки в районі 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

Тим часом Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Хантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

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