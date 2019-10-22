Суд зняв підозру з можливого замовника вбивства екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова Тюріна, оскільки РФ не підтвердила отримання ним підозри

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ, про це йдеться у рішенні суду оприлюдненому у державному реєстрі.

Згідно з резолютивною частиною рішення, суд частково задовольнив скаргу адвоката Дмитра Щербини, який захищає Тюріна і скасував повідомлення про підозру від 10 жовтня 2017 року.

Перше, на що звернув увагу суд при ухваленні рішення про скасування підозри Тюріну це повна зміна показань потерпілої Марії Максакової про причетність її колишнього чоловіка (Тюріна — ред.) до вбивства Вороненкова. Вона надала слідству іншу версію щодо можливих мотивів вбивства.

Іншою підставою для скасування підозри стала відсутність підтвердження про отримання Тюріним письмового повідомлення про підозру.

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У прокуратурі зазначають, що вручення підозри Володимиру Тюріну бути здійснено компетентними органами Російської Федерації на запит української сторони в рамках надання міжнародно-правової допомоги. На жоден із чотирьох запитів Росія не дала позитивну відповідь.

Раніше вдова ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова Марія Максакова заявила у суді, що її колишній цивільний чоловік Володимир Тюрін не причетний до вбивства Вороненкова. Генпрокуратура наполягала, що версія про причетність Тюріна є основною у справі.

Нагадаємо, 23 квітня вдова Вороненкова Марія Максакова заявила про непричетність до вбивства її екс-чоловіка Тюріна, чим повністю спростовує версію Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.

У травні 2018 року слідство у цій справі було завершено. Повідомлено про підозру організатору і п'ятьом учасникам. Їхні дії кваліфіковано за пп. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Всі учасники злочинної групи, залежно від відведеної ролі, здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка включала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.

Прокуратура оголосила про підозру в співучасті у вбивстві екс-депутату Держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України і Олександру Лосю - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Вони обоє перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора вбивства - громадянина РФ Володимира Тюріна і двох інших співучасників злочину, які перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває.

За даними Генпрокуратури, вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через російського кримінального авторитета Володимира Тюріна.