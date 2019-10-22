Європейська асоціація журналістів зажадала звільнення Асєєва

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі організації.
"Європейська федерація журналістів була шокована рішенням (про засудження Асєєва - ред.), і повторює свій заклик негайно звільнити Асєєва", - йдеться в прес-релізі.
За словами генсека EFJ Рікардо Гутьєреша, жорстке поводження з Асєєвим і суворий вирок є грубим порушенням свободи ЗМІ.
Раніше підтримувані Росією терористи угруповання "ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили про засудження так званою "прокуратурою ДНР" до 15 років ув'язнення Станіслава Асєєва.