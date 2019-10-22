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22.10.19 21:31

Питання відповідальності України у справі МН17 не стоїть, - посол у Нідерландах Ченцов

Парламент Нідерландів проголосував за додаткове вивчення фактів щодо незакриття Україною повітряного простору на момент катастрофи МН17, але мова не йде про нове розслідування відповідно до положень ІКАО.

Питання відповідальності України у справі МН17 не стоїть, - посол у Нідерландах Ченцов

Україна діяла відповідно до обов’язкових стандартів та рекомендованої практики ІКАО, які були чинними на момент збиття МН17.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується проблематики менеджменту повітряного простору, цьому питанню також приділялася увага у технічному розслідуванні, є окремий розділ в остаточному звіті. І в рамках цього розслідування було зроблено висновок, що Україна діяла відповідно до обов’язкових стандартів та рекомендованої практики ІКАО, які були чинними на момент збиття МН17. Слід зазначити, що у звіті немає жодних посилань на те, що причиною катастрофи є незакриття повітряного простору Україною", - наголосив він.

За його словами, цю тему також обговорювали в ході візиту міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока до Києва 9 жовтня, були також відповідні слухання у комітеті у закордонних справах українського парламенту напередодні його візиту.

"В ході цих розмов ми намагалися зрозуміти, що відбувається в Нідерландах, які тут чинники впливають, як ці рішення приймаються і, звісно, як має діяти українська сторона. І, як на мене, на сьогодні вдалося ситуацію стабілізувати", - сказав Ченцов.

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Він також наголосив, що інформації про загрозу безпеці польотів вище повітряного простору, закритого Україною – а це понад 9 тисяч метрів - не було як в Україні, так і у західних спецслужб, політиків, дипломатів; відповідно не було підстав закривати повністю повітряний простір у цьому регіоні.

"На сьогодні, відповідно, повітряний простір над територією тимчасово окупованих частини Донецької і Луганської областей з урахуванням додаткового буферного повітряного простору повністю закритий, тобто вжиті додаткові заходи безпеки. Про що зараз може йти мова і чому це зараз відбувається? Родичі загиблих - вони цікавляться. Вони хочуть зрозуміти більш докладно, як все відбувалося, як діяла Україна, але також, як діяла РФ. Особливо - чому РФ закрила небо над Ростовською областю? Це велике питання, і цьому питанню приділятиметься значна увага. І на сьогодні жодних пояснень з російського боку не було. Тому, якщо у когось є щось додатково сказати, то це саме Російській Федерації: як вона діяла в тих умовах і які були підстави закриття неба", - наголосив посол.

За його словами, Україна надала всю наявну інформацію і готова ще раз роз’яснити, як вона діяла і як оцінювалися відомі на той момент ризики для цивільної авіації.

"Але я повторюю: мова не йде про якесь нове розслідування відповідно до положень ІКАО, але про дослідження практики управління повітряним рухом в умовах конфліктів, в т.ч. дій України та РФ у липні 2014 року. Це дасть змогу задовольнити інтерес нідерландського суспільства, насамперед, родичів загиблих, які хочуть це питання додатково дослідити", - сказав дипломат.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

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