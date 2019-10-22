Руйнування середньої несучої стіни підвалу стало причиною обвалу під'їзду будинку в Дрогобичі, - міськрада. ДОКУМЕНТ

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дрогобицької міської ради.

Згідно з технічним звітом за результатами детального обстеження житлового будинку №101/1 на вул. Михайла Грушевського в Дрогобичі, причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу по осі Б, в осях 4-5, яке можливо виникло з двох причин:

"Просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли і розчину, внаслідок значного зволоження і відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок при будівництві; можливе втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати спеціальними експертами (судовими) після розбору зруйнованих конструкцій, що перебувають поверх цієї стіни підвалу", - йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті міськради.

Крім того, у звіті пропонується виконати порядок робіт з демонтажу будівлі методом контрольованого зриву. Під час виконання демонтажних робіт рекомендується залучити судових експертів і обстежити в підвалі стіну в осях 4-5, Б для підтвердження або спростування можливого втручання людей.

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Нагадаємо, що 28 серпня о 2:00 46 хвилин у м. Дрогобич на вул. Грушевського, 101, в чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.