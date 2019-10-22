Затримано шахрая, який обіцяв за 150 тис. дол. забезпечити через Офіс президента призначення головою РДА на Київщині, - ГПУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"За версією слідства, вказана особа шляхом обману, а саме створенням вистави у кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області (проект "LIFT") про наявність "зв'язків" в Офісі президента України, намагалася заволодіти грошовими коштами в сумі 150 тис. доларів", - йдеться в повідомленні.

Шахрая затримали під час одержання частини вказаних коштів у сумі близько 30 тис. євро. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

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