Затримано шахрая, який обіцяв за 150 тис. дол. забезпечити через Офіс президента призначення головою РДА на Київщині, - ГПУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
"За версією слідства, вказана особа шляхом обману, а саме створенням вистави у кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області (проект "LIFT") про наявність "зв'язків" в Офісі президента України, намагалася заволодіти грошовими коштами в сумі 150 тис. доларів", - йдеться в повідомленні.
Шахрая затримали під час одержання частини вказаних коштів у сумі близько 30 тис. євро. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.