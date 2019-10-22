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22.10.19 22:02

Затримано шахрая, який обіцяв за 150 тис. дол. забезпечити через Офіс президента призначення головою РДА на Київщині, - ГПУ. ФОТО

Генеральна прокуратура спільно з Національною поліцією і СБУ викрила шахрая, який намагався заволодіти 150 тис. доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Затримано шахрая, який обіцяв за 150 тис. дол. забезпечити через Офіс президента призначення головою РДА на Київщині, - ГПУ 01

"За версією слідства, вказана особа шляхом обману, а саме створенням вистави у кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області (проект "LIFT") про наявність "зв'язків" в Офісі президента України, намагалася заволодіти грошовими коштами в сумі 150 тис. доларів", - йдеться в повідомленні.

Затримано шахрая, який обіцяв за 150 тис. дол. забезпечити через Офіс президента призначення головою РДА на Київщині, - ГПУ 02

Шахрая затримали під час одержання частини вказаних коштів у сумі близько 30 тис. євро. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

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