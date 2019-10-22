Путін і Ердоган домовилися, що армії Туреччини і РФ спільно контролюватимуть сирійсько-турецький кордон

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з домовленістю, текст якої зачитав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, турецькі війська контролюватимуть ту частину 30-кілометрової зони біля кордону, яка була під їхнім контролем у результаті операції, розпочатої Туреччиною на півночі Сирії 2 тижні тому. В інших частинах 30-кілометрової зони буде введено російську військову поліцію, а курдські збройні формування повинні будуть покинути цю зону. Після цього почнеться спільне російсько-турецьке патрулювання біля кордону.

Ердоган у вівторок відвідав Сочі, де провів переговори з російським президентом Путіним. Переговори тривали шість годин, головною їхньою темою стала турецька військова операція на півночі Сирії. За словами Путіна, під час переговорів сторонам вдалося виробити спільний підхід до нормалізації ситуації на півночі Сирії. Рішення російський президент назвав "дуже важливими, якщо не доленосними". Ердоган повідомив, що в так званій "зоні безпеки" на території Сирії біля кордону з Туреччиною може бути розміщена частина сирійських біженців, які зараз перебувають на території Туреччини.

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