Британець, який судиться із шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського

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Британець Саркіс Рамез Кхаліл вже вчетверте намагається довести, що в результаті злочинних дій, скоєних групою осіб, він був протиправно позбавлений права власності на 5-кімнатну квартиру, загальною площею 254,2 м.кв. 11 вересня 2019 року Верховний Суд України постановив касаційну скаргу позивача задовольнити частково, постанову Київського апеляційного суду від 20 листопада 2018 скасувати, справу направити на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Пікантності ситуації додає той факт, що серед осіб, які брали участь у злочинній схемі, відомий столичний "чорний ріелтор" Оксана Чендей, яка вже кілька років сидить у Лук'янівському СІЗО, за звинуваченням в особливо тяжких злочинах, серед яких вбивство та шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах. Справа №755/4718/17 перебуває у провадженні Дніпровського районного суду Києва. З кримінальною справою можна ознайомитися за посиланнями і додатково.

Саркіс Рамез Кхаліл дуже здивований тим фактом, що Оксана Чендей, ув’язнена в Лук'янівському СІЗО за звинуваченням у низці серйозних злочинів, якимось чином виграла дві справи в судах попередньої інстанції.

18 грудня 2016 року між АКБ "Форум" і Саркіс Р.К. був укладений кредитний договір, за умовами якого АКБ "Форум" надав йому кредит на придбання нерухомості. Але скориставшись тим, що англієць перебував за кордоном, учасники злочинної групи, за допомогою приватного нотаріуса Апатенко Марини Анатоліївни, підробили документи і переоформили кредитну квартиру. Нотаріус Апатенко раніше вже була засуджена у справі про підробку документів для колишнього прокурора Подільського району Сергія Нечипоренка (зятя ексрегіонала Сергія Ківалова). Зараз Міністерство юстиції України регулярно проводить моніторинг діяльності нотаріуса Апатенко М.А. як реєстратора, у зв'язку з її скандальною репутацією. На цей момент, проти неї вже подано понад 50 позовів про незаконні реєстраційні дії, але нотаріус продовжує працювати в офісі на Печерську, - йдеться в листі потерпілого британця.

"Хочу привернути Вашу увагу до цієї нагоди, оскільки Україна прагне відповідати європейським нормам і стандартам, то необхідно і відповідати заявленим принципам. Після таких кричущих випадків шахрайства іноземні громадяни просто не хочуть інвестувати свої кошти в Україну, тому що вони елементарно відчувають себе абсолютно незахищеними в умовах повної корумпованості української системи правосуддя", - звертається Саркіс Рамез Кхаліл до перших осіб нашої держави.



