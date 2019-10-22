Конгресмени-демократи називають свідчення Тейлора у справі про імпічмент Трампа переломними

Про це заявляють законодавці-демократи, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Повідомляється, що конгресмен-демократ Стівен Лінч заявив, що свідчення Тейлора стали "переламними", а вступна заява Тейлора виклала вигуки здивування серед присутніх.

"Це переламні свідчення. Я думаю, що вони можуть все пришвидшити. Я думаю, що ми отримати більше відповідей, ніж нових запитань", - цитує Лінча журналіст Шимон Прокупець.

Американські журналісти з посиланням на власні джерела та американських законодавців також повідомляють, що свідчення Тейлора вказують на те, що у Трампа пов'язували підтримку України із проведенням там розслідування, яке могло би зашкодити конкуренту Трампа на виборах 2020 Джо Байдену.

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За словами журналіста CNBC Ґарретта Гааке, законодавці присутні під час свідчень Тейлора назвали їх такими, що викликають довіру та занепокоєння. Відзначається, що Тейлор детально нотував своє спілкування з питань України, а його свідчення у значній мірі спираються на його власні нотатки.

Вільям Тейлор в був послом США в Україні у 2006-2009 роках, а у червні 2019 року вдруге очолив американське посольство у Києві на посаді тимчасово повіреного США в Україні, після відкликання посолки Марі Йованович.

"Чимало демократів, наприклад конгресмен Лью називають свідчення Тейлора вибуховими. Конгресмен Еспаят назвав Тейлора найважливішим свідком. Демократи одностайні щодо цього. Республіканці говорять менше, ніж демократи", - зазначає Кайл Чені, репортер американського видання Politico. - "Ніхто не каже, що свідчення Тейлора виправдали Трампа, навіть коли питаєш".

Оглядачі відзначають, що у ході свідчень Тейлор буцімто озвучив інформацію, яка може викликати додаткові запитання до попередніх свідків у справі спілкування урядовців США та України.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.