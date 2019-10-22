Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) вирішила змінити запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася, який підозрюється в організації корупційної схеми з квартирами для Нацгвардії на 80 млн грн. Йому обрали утримання під вартою до 14 листопада з альтернативою застави 80 млн грн" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Микитася взяли під варту відразу в залі суду.

Як повідомила пресслужба ВАКС, під час апеляційного перегляду постанови слідчого судді ВАКС прокурор САП надав додаткові матеріали для обґрунтування підозри і ризиків у кримінальному провадженні щодо забудови земель Нацгвардії.

У разі внесення застави Микитась зобов'язаний здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

Нагадуємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і САП 2 жовтня повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн. Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України. Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодіння нерухомістю Нацгвардії.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. У 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

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В НАБУ підкреслили, що вартість "цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей".

В травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. В липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.

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