Слухання з визнання Голодомору в Бундестазі є "великою дипломатичною перемогою", - посол Мельник

Як передає Цензор.НЕТ, про це дипломат заявив у коментарі LB.ua.

"Те, що впливовий петиційний комітет Бундестагу, статус якого, до речі, закріплений в Основному законі (конституції) Німеччини, 21 жовтня почав офіційні слухання щодо визнання Голодомору - це вже само по собі є великою дипломатичною перемогою України. Адже вперше в історії німецький парламент у такому публічному форматі дуже докладно і предметно дискутує питання Голодомору, яке, на жаль, досі залишається маловідомим для суспільства і громадськості цієї країни", - заявив дипломат.

Він додав, що рішення щодо Голодомору прийматиме не уряд, а саме німецький парламент.

"Тому ми закликаємо депутатів Бундестагу - як з фракцій коаліції, так і з опозиції - максимально відповідально і зважено підійти до розгляду питання про визнання Голодомору. Цей розгляд, очевидно, займе не один тиждень і не один місяць", - сказав посол.

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Андрій Мельник повідомив, що українська сторона працює над тим, щоб вже найближчим часом члени петиційного комітету відвідали Київ, щоб на власні очі переконатися у важливості теми Голодомору для суспільства і прийняти таке політичне рішення, "яке відповідатиме їхній совісті".

"На мою думку, незалежно від того, як воно звучатиме, ключовим є те, що у німецької громадськості та ЗМІ кардинально зміниться ставлення до самого Голодомору. І якщо нам вдасться домогтися, щоб ця тема нарешті була включена до шкільних підручників з історії, то це вже буде величезним кроком уперед на шляху відновлення історичної справедливості і поминання мільйонів невинних жертв", - резюмував посол України в Німеччині.

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