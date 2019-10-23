Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.10.19 08:50

Асєєва потрібно негайно звільнити і дозволити повернутися на підконтрольну Києву територію, - CPJ

Комітет захисту журналістів (CPJ) засудив оголошений терористами "ДНР" "вирок" журналісту Станіславу Асєєву.

Асєєва потрібно негайно звільнити і дозволити повернутися на підконтрольну Києву територію, - CPJ

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Станіслав Асєєв не є ані шпигуном, ані екстремістом. Він є журналістом, який подавав рідкісний погляд на життя простих людей у зоні, що контролюється підтримуваними Росією сепаратистами. Так званий суд, який засудив Асєєва, не є законним; його слід негайно звільнити і дозволити повернутися на підконтрольну Києву територію", – заявила координаторка програми CPJ у Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейська асоціація журналістів зажадала звільнення Асєєва

Нагадаємо, підтримувані Росією терористи угруповання "ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили про засудження так званою "прокуратурою ДНР" до 15 років ув'язнення Станіслава Асєєва.

З вимогами звільнити Асєєва після оголошення "вироку" вже виступили Радіо Свобода, МЗС України, посольство США в Україні, журналістські організації в Україні та світі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100