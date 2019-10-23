Депутат від "Слуги народу" Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його

Про це він сам написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Нардеп уточнив, що рішення далося йому нелегко, а метою було - "донести до громадян Російської Федерації пряму позицію українського народу і влади України щодо створення та виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях".
Його колега по фракції Єлизавета Богуцька в коментарях уточнила, чим озвучена позиція відрізняється від позиції ОПЗЖ. Шевченко зазначив: "Росіяни вирізали мої тези про Крим".
Коментарі іншого колеги зі "Слуги народу" Гео Лероса нардеп видалив, опонент повторив на особистій сторінці: "Депутат від СН Євген Шевченко, оскільки вирішив почистити коменти, напишу тут, з такими успіхами костюм двійку може змінювати на костюм матрьошки. І позицію на цьому смітнику викладати йому варто від себе, а ніяк не від українського народу і влади України".