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23.10.19 07:47

Депутат від "Слуги народу" Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його

Обраний у 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі.

Депутат від "Слуги народу" Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його

Про це він сам написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп уточнив, що рішення далося йому нелегко, а метою було - "донести до громадян Російської Федерації пряму позицію українського народу і влади України щодо створення та виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях".

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Депутат від Слуги народу Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його 01

Його колега по фракції Єлизавета Богуцька в коментарях уточнила, чим озвучена позиція відрізняється від позиції ОПЗЖ. Шевченко зазначив: "Росіяни вирізали мої тези про Крим".

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Депутат від Слуги народу Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його 02

Коментарі іншого колеги зі "Слуги народу" Гео Лероса нардеп видалив, опонент повторив на особистій сторінці: "Депутат від СН Євген Шевченко, оскільки вирішив почистити коменти, напишу тут, з такими успіхами костюм двійку може змінювати на костюм матрьошки. І позицію на цьому смітнику викладати йому варто від себе, а ніяк не від українського народу і влади України".

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Депутат від Слуги народу Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його 03

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