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23.10.19 08:38

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція

Поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі Н-24, унаслідок якої одна людина загинула і семеро зазнали тілесних ушкоджень.

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція

22 жовтня близько 22:30 на 116 км автодороги Н-24 "Благовіщенське - Миколаїв" в Арбузинському районі зіткнулися Mercedes Vito, у якому було шість осіб, і Fiat Qubo з водієм і пасажиром, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.

Попередньо, внаслідок ДТП пасажир Fiat від тілесних ушкоджень загинув на місці. Інших учасників ДТП доставили до найближчого медичного закладу.

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Зараз на місці працюють групи реагування патрульної поліції Арбузинського та Южноукраїнського відділень поліції, слідчі та криміналісти Слідчого управління.

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція 01

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