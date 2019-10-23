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23.10.19 07:55

"За відвагу і незламність": Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії. ФОТОрепортаж

Польська кіноакадемія нагородила українського режисера Олега Сенцова спеціальною нагородою - Орлом за "Відвагу і незламність".

Нагороду вручив голова Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Виступаючи на церемонії, відома кінорежисерка Агнєшка Голланд зазначила, що Сенцов може й надалі розрахувати на польську кіноспільноту.

За відвагу і незламність: Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії 01

Посол України в Польщі Андрій Дещиця подякував кінематографістам цієї країни за підтримку, зауваживши, що без постійного нагадування про Олега Сенцова й інших українських політичних в’язнів визволити їх не вдалося б.

За відвагу і незламність: Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії 02

"Те, що ви робите як митці, поширюєте цю інформацію на весь світ, – дуже нам допомогло у переговорах і тиску, який, як виявляється, є результативним. Адже в результаті це привело до звільнення Олега і це показало що разом, спільно, ми можемо досягти успіху", - підкреслив Дещиця.

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За відвагу і незламність: Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії 03

Віцемаршалок Сейму Малгожата Кідава-Блонська зазначила, що період перебування Сенцова у в’язниці також був часом випробовувань для багатьох поляків: наскільки вони готові бути солідарними з іншими. Вона нагадала, що саме від Польської кіноакадемії у світ пішов сигнал про необхідність підтримки Сенцова та українських політв’язнів, а Сейм ухвалив спеціальну резолюцію з цього приводу.

За відвагу і незламність: Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії 04

Сенцов подякував за нагороду, наголосивши, що свобода є найбільшою цінністю на землі. І аби нею володіти, треба бути готовим заплатити всім, що маєш.

За відвагу і незламність: Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії 05
Фото: "Укрінформ"

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