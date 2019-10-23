Через операцію Туреччини в Сирії на свободі опинилися десятки бойовиків ІД, - спецпредставник Трампа Джеффрі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

"Наразі, я б сказав, десятки" - сказав Джеффрі під час слухань у Сенаті, відповідаючи на запитання сенатора-демократа Кріса Кунса про те, чи знає він, скільки "закоренілих" бойовиків "Ісламської держави" опинилися на свободі після вторгнення Туреччини. За деякими відомостями, значно більшу кількість ісламістів було випущено з в'язниць.

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Джеймс Джеффрі давав свідчення на відкритих слуханнях, які проводилися Комітетом з міжнародних відносин Сенату з приводу виведення американських військовослужбовців з північного сходу Сирії.