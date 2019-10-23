У Лисичанську підключили до електромережі насосні станції: система заповнюється водою, - ДСНС

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"22 жовтня о 16:50 у м. Лисичанськ насосні станції ЛКСП "Лисичанськводоканалу", які 18 жовтня були відключені у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію, підключено до електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що здійснюється поступове заповнення системи водою.

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Крім того, рятувальники протягом доби підвезли 170,8 куб. м. технічної води населенню та на об'єкти інфраструктури (від початку робіт - 630,3 м3 технічної води).

Як повідомлялося, Лисичанськ із 18 жовтня залишався без водопостачання через обмеження подачі електроенергії у зв'язку із заборгованістю. 22 жовтня спеціальна комісія оголосила надзвичайну ситуацію державного рівня.