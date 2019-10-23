"Сенсей пішов у небо": у Києві під час вибуху на Пушкінській загинув легендарний воїн батальйону "Донбас" Віктор Дегтярьов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав військовослужбовець Сергій Тищенко.

"Сенсей - пішов у небо. Країна втратила живу легенду. Що і як поки не зрозуміло. Ведуться слідчі дії", - написав він.

Також про те, що загинув Сенсей повідомив і політичний експерт, журналіст і громадський діяч Назар Приходько у Facebook.

"Віктор Дегтярьов. Сенсей. Воїн батальйону "Донбас". Загинув унаслдіок вибуху гранати на Пушкінській

Я його знав... Не буду коментувати..."

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Як пише "24 канал", Віктор Дегтярьов народився у 1966 році (53 роки) у російському Якутську у сім'ї військових. Проживав у місті Києві. З 2014 року зі зброєю в руках захищав Україну на Донбасі. Зокрема, брав участь у боях під Іловайськом.

Був гвардійцем батальйону "Донбас", у якому командував групою "Купол". Під Іловайськом зазнав численних поранень – перебите сухожилля лівої руки, відірвані пальці правої та поранення у ребра.

Після поранень їздив на Донбас лише для того, аби інструктувати інших бійців. Наслідки від травм рук не дозволяли більше тримати зброї.

Сам Дегтярьов розповідав, що вижити під Іловайськом йому допомогла спортивна підготовка – він був тренером Федерації кунг-фу України. Спочатку він тренував працівників охоронних фірм та майбутніх військових, а після зазнаних травм почав займатися з дітьми. Саме через заняття кунг-фу він і отримав свій позивний.

Після поранення під Іловайськом Віктор Дегтярьов деякий час був радником заступника міністра оборони України Петра Мехеда.

У 2015 році, коли через травми вже не сила була тримати зброю, "Сенсей" разом з бійцями свого підрозділу організували однойменний благодійний фонд "Купол", що займається волонтерською допомогою для військових.

Благодійний фонд "Купол" займався пошуком зниклих безвісти через бойові дії, а також військовополонених, а згодом працював над їхнім звільненням.

Після закінчення свого бойового шляху на Донбасі, вів постійну боротьбу в тилу – за права та визнання українських воїнів. Так, він неодноразово виступав зі скаргами на належну підтримку вояків державою, а його фонд "Купол" допомагав ветеранам з реабілітацією.

У Віктора Дегтярьова залишилися троє дітей.