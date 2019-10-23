"Трамп не зробив нічого поганого", - Білий дім про свідчення Тейлора щодо тиску на Україну

Так речниця адміністрації президента США Стефані Грішем відреагувала на свідчення тимчасового повіреного США в Україні Вільяма Тейлора в Конгресі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Президент Трамп не зробив нічого поганого - це скоординована брудна кампанія з боку лівих законодавців та бюрократів, які ведуть війну з Конституцією. Не було ніякого quid pro quo (щось за щось)", – сказала вона.

У Білому домі назвали розслідування щодо імпічменту Трампа "дурницею" і зазначили, що на неї витрачається дедалі більше коштів платників податків.

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"Президент Трамп керує американським народом, забезпечуючи безпечнішу, сильнішу та безпечнішу країну - демократам, які нічого не роблять, потрібно робити те саме", – заявила Грішем.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення. Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.