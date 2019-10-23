Директора інтернату, якого підозрюють в експлуатації неповнолітніх у Запорізькій області, відпустили під нічний домашній арешт

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Судове засідання відбувалося в режимі відеоконференції. Підтримати обвинуваченого, пастора церкви Євангельських християн-баптистів, прийшли кількасот людей, які заявляють, що справу сфабриковано, а директора інтернату обмовили навмисно.
61-річного Івана Дем'яненка підозрюють у тому, що він здавав "в оренду" вихованців школи-інтернату віком від 14 до 17 років. У матеріалах слідства зазначається, що діти виконували важку роботу на приватних подвір'ях.
Кілька депутатів Запорізької обласної ради заявили, що готові взяти на поруки директора інтернату.
Запорізький апеляційний суд розглянув матеріали справи й ухвалив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22:00 до 06:00 терміном до 9 грудня.
10 жовтня працівники Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми, слідчі ГУНП в Запорізькій області із залученням спецпризначенців "КОРД", під процесуальним керівництвом прокуратури, викрили підозрюваного після отримання грошової винагороди в сумі 1000 гривень за надання 4 неповнолітніх дітей віком до 14 років, хлопчиків, сторонній особі для виконання будівельних робіт у приватному домоволодінні селища міського типу Приазовське.