Вибух на Пушкінській у Києві розслідуватимуть як умисне вбивство

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це повідомив начальник кримінальної поліції Києва Герман Приступа.

За його словами, поліція ініціювала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Зараз чекають на висновки експертів.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини інциденту.

Відомо, що вибух на Пушкінській, який стався в ніч з 22-го на 23 жовтня, був спричинений гранатою. В результаті інциденту загинули двоє чоловіків. Один з них помер на місці події, інший - в кареті швидкої допомоги.

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Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.

Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.