Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі збільшилася, - ОБСЄ

Про це повідомляється в щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 240), якщо порівнювати з попередньою добою (14 вибухів)", - йдеться у звіті.

Як зазначається, більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на захід і південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

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"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 80), якщо порівнювати з попередньою добою (приблизно 30 вибухів)", - повідомили спостерігачі.

Майже половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ і північний схід від н. п. Мар’їнка (підконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька). Більшість вибухів зафіксовано в районах між н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька) та н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька).