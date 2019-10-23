Збільшення обов'язкового платежу за комуналку до 20% зменшить на 1 млн кількість домогосподарств, які отримують субсидію, - Рева

Про це в коментарі Цензор.НЕТ завив ексглава Мінсоцполітики Андрій Рева, коментуючи зміну Кабміном правил нарахування субсидій.

"Все як зазвичай у нової зеленої команди. Обіцяли збільшити кількість субсидіантів на 1 млн домогосподарств, а на ділі зміна відсотка обов'язкового платежу з 15% до 20% ЗМЕНШИТЬ кількість домогосподарств, які отримують субсидію, приблизно на таку ж кількість домогосподарств. Кінець епохи бідності. Натурально", - заявив ексміністр.

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"У вашій статті є неточність. Ви пишете, що сума на субсидії в бюджеті 2019 року була 55,1 млрд грн, а в бюджеті 2020 року - 47,63 млрд, або зменшення майже на 8 млрд грн. Це не так. У бюджеті 2019 року були передбачені не 55,1 млрд грн, а 58 млрд грн. Ви не врахували, що в бюджеті 2019 року були 3 програми щодо субсидій: дві програми Мінсоцполітики на суму 55,1 млрд і ще одна програма - на тверде паливо та балонний газ на суму - 2,8 млрд грн. Ця програма - Мінфіну. У бюджеті-2020 ці три програми об'єднані в одну на суму 47,63 млрд. Таким чином, скорочення асигнувань на програму житлових субсидій та пільг не на 8 млрд, а на 10,5 млрд грн!" - додав Рева.

"І це при тому, що з 1 січня 2020 року припиняється державне регулювання ціни на природний газ для населення. Ця ціна зрівняється з ціною газу для промисловості. З 1 листопада 2019 року Коболєв підняв ціну на газ для промисловості на 20%. Як вони збираються платити людям монетизовані субсидії - це я хочу почути від #урядсамокатів#", - резюмував ексміністр Рева.

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Нагадаємо, раніше Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій. Також Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги.