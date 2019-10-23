Україна хоче створювати конкурентний IT-продукт і продавати його по всьому світу, - Зеленський на зустрічі з керівництвом Японської асоціації нової економіки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський під час робочого візиту до Японії зустрівся з керівництвом Японської асоціації нової економіки (JANE).

Президент заявив, що ІТ-сектор є одним з найбільш динамічних у нашій країні, та розповів про плани його розвитку. Йдеться, зокрема, про вдосконалення правового поля України та системи оподаткування у галузі ІТ й розбудову національної інноваційної системи.

"Плануємо розвиток інноваційної інфраструктури шляхом відкриття бізнес-інкубаторів, акселераторів та інноваційних платформ, відкриття знакових R&D-центрів світових корпорацій, створення інноваційних чи стартап-платформ у закладах вищої освіти", – розповів Зеленський.

Японські бізнесмени зацікавилися проектом "Держава у смартфоні". Володимир Зеленський наголосив, що реформа з діджиталізації перебуває на його особистому контролі.

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Крім того, президент заявив про прагнення України створювати конкурентний ІТ-продукт.

"У західному світі наших ІТ-фахівців сприймають як дешеву робочу силу. Для нас важливо це змінити. Ми хочемо створювати ІТ-продукт і продавати його у світі", – сказав він.

Представники асоціації розповіли Президенту України про приклади найуспішніших інноваційних проектів застосування в Японії штучного інтелекту, що вже довели ефективність у різних сферах життя. Йдеться, зокрема, про туризм, розваги та кібербезпеку.

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