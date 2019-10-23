Україна порушить в ООН питання про "вирок" найманців РФ журналісту Асєєву

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня триває робота Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається правозахисною тематикою. Без сумнівів, делегація України порушить питання і про так званий "вирок" Станіславу Асєєву як сумний приклад політики придушення окупаційною владою в Донецьку критичних поглядів та грубого порушення прав людини", - поінформував дипломат.

Він також підтвердив, що українська сторона "доведе цю інформацію до відома керівництва ООН".

Водночас, за словами Ніколенка, Україна не припиняє привертати увагу ООН до утисків прав і свобод на окупованих територіях.

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"Зокрема, минулого тижня на Четвертому комітеті, який розглядав питання інформації, ми говорили про обмеження свободи слова, а також переслідування журналістів і активістів на українських територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією", - зазначив представник української місії при ООН.

Нагадуємо, зв'язок з донецьким блогером і автором проєкту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, відомим під псевдонімом Станіслав Васін, припинився 2 червня 2017 року. У липні представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста і дозволили йому зустрітися з матір'ю.

22 жовтня 2019 року найманці РФ повідомили, що "засудили" до 15 років ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва.