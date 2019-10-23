Слідком РФ завершив розслідування справи заарештованого екснардепа Рудьковського, якого звинувачують у нападі на посольство Росії в Києві

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

"У Головному слідчому управлінні СКР завершено розслідування у кримінальній справі стосовно колишнього депутата Верховної Ради України Миколи Рудьковського, якого звинувачують у нападі на посольство РФ (ч.2 ст.360 КК РФ)", - сказала Петренко.

Вона зазначила, що кримінальну справу стосовно Рудьковського виділено в окреме провадження і направлено в Генпрокуратуру для вирішення питання про затвердження обвинувального висновку.

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"Рудьковський був оголошений у міжнародний розшук і в 2018 році затриманий в аеропорту "Внуково" під час перетину кордону РФ. Зараз він під вартою", - зазначила Петренко.

Нагадаємо, Рудьковського затримали в Москві за "напад" на посольство РФ у Києві. Ще в травні 2016 року його було заочно заарештовано.

Згідно з матеріалами суду, Рудьковському пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 360 КК РФ (напад на установу, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

В ніч з 14 на 15 червня 2014 року біля будівлі посольства РФ в Україні відбулася акція протесту після того, як російські окупанти збили в аеропорту Луганська військовий літак Іл-76 із 49 військовими. При цьому учасники акції розбили вікна в будівлі, зірвали прапор і перевернули припарковані поруч машини дипломатів РФ. Тоді Рудьковський також кинув камінь у посольство РФ в Україні. Російські слідчі порушили стосовно чиновника кримінальну справу.

Нагадаємо, Рудьковський обіймав посаду міністра транспорту і зв'язку України в 2006-2007 роках.