4 листопада Донецька область може залишитися без води через борги, - Лубінець

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Вільне Радіо", про це заявив глава Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець.

"Це питання розглядається в РНБО для того, щоб захистити наше підприємство від відключення. Але питання широке, і не може розглядатися лише на рівні відключення електроенергії. Треба шукати шляхи як вивести підприємство з фінансової кризи, будемо називати це своїми словами. Є питання роботи на ТОТУ (тимчасово окупованих територіях України. - Ред.), перетину лінії розмежування, розрахунку наданих послуг на окупованих територіях", - пояснив Лубінець.

Станом на 23 жовтня заборгованість "Компанії "Вода Донбасу" за електричну енергію становить 3 млрд грн. Як повідомив директор з інвестицій та перспективного розвитку Віктор Заводовський, зараз немає фінансової можливості сплатити борг.

Однак Дмитро Лубінець заявляє, що має певні напрацювання щодо вирішення проблеми. Які саме - поки не називає.

"Це питання не тільки до народних депутатів. Треба визначитись із статусом нашого підприємства, бо воно працює на обох територіях. Це питання треба розглядати у Мінську. У мене є пропозиції щодо вирішення проблеми. Ми дуже сподіваємося на міжнародний форум 29 листопада, де питання привернення інвестицій для каналу Сіверський Донець-Донбас буде основним. Зокрема говоритимуть про використання альтернативної енергії", - зазначив Лубінець.

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