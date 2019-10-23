Основною версією вибуху в центрі Києва є необережне поводження з гранатою, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції, про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

"Було встановлено, що загиблі були знайомі один з одним, вони спілкувалися біля офісу і потім стався вибух. Є свідки, а також записи відеокамер, які підтверджують, що до них ніхто не підходив, і у них не було ні з ким конфлікту", - розповів Крищенко.

За його словами, незважаючи на те, що правоохоронцями спочатку було порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України, основною версією вибуху залишається необережне поводження з гранатою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сенсей пішов у небо": у Києві під час вибуху на Пушкінській загинув легендарний воїн батальйону "Донбас" Віктор Дегтярьов

"Був проведений огляд місця події, крім того, під час обшуків за місцем проживання одного із загиблих було виявлено та вилучено ще один запал від гранати", - зазначив Крищенко.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Пушкінській у ніч з 22-го на 23 жовтня вибухнула граната, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.

Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.