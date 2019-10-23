Єдиний метод відновити довіру до нардепів від СН - загальне проходження поліграфа, - Арахамія

"Я відразу сказав: якщо є безліч претензій один до одного (одні - за майданчики, інші - за оцінювачів), то бачу єдиним методом загальне проходження поліграфа, щоб відновити довіру всередині", - написав Арахамія у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 18 жовтня не підтримав законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінювання об'єктів нерухомості" (№2047-д).

"Не буде ні схеми Яценка, ні монополії оцінювачів, ні безконтрольного "ПроЗорро", ні непрозорого СЕТАМ. Комітет ще в п'ятницю ухвалив рішення розробити відповідне альтернативне рішення або рішення. Термін встановили два тижні. Перша робоча група в п'ятницю, 10:00, у комітеті", - написав Дубінський в середу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський. ВIДЕО

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.