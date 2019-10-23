В опалювальному сезоні 2019-2020 субсидії отримуватимуть усі, хто їх потребує, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ми хочемо, щоб більше коштів у програмі субсидій залишалося для найменш заможних категорій. Наприклад, дитячих будинків сімейного типу, які раніше не були в програмі, і сімей з низькими доходами", - наголосив прем’єр.

Зазначається, що постановою змінено відсоток - з 15 до 20%, який домогосподарство сплачує за комуналку. Однак зміни в формулі нарахування субсидій відбудуться з травня 2020 року, тобто після завершення цьогорічного опалювального сезону.

Крім того, принцип розрахунку субсидій зовсім не змінився і визначається індивідуально: що менші доходи домогосподарства, то менша обов’язкова частка плати за комуналку, а отже, більший розмір субсидії.

Наприклад, в опалювальному сезоні 2018-2019 років середній розмір платежу від доходу сім’ї становив 9,78% (хоч у формулі показник дорівнював 15%), при цьому більше 40% сімей сплачували всього до 7% , а ще 30% сімей - 10% доходу, тобто зміна у формулі з 15% до 20% не означає такий відсоток сплати.

Як зазначає Урядовий портал, зі змінами допомога стане більш адресною, і її отримають саме ті, хто дійсно потребує. Адже більше коштів буде направлено саме для незаможних родин. Тобто і в сезоні 2020-2021 років жодного погіршення для субсидіантів нова постанова не передбачає.

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