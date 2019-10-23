Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.10.19 12:02

ОАСК заборонив визнавати підсумки голосування за склад Ради громадського контролю при ДБР

Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив Державному бюро розслідувань оголошувати про результати рейтингового інтернет-голосування за членів Ради громадського контролю та видавати наказ про затвердження складу Ради.

ОАСК заборонив визнавати підсумки голосування за склад Ради громадського контролю при ДБР

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Відповідна ухвала суду про забезпечення адміністративного позову постановлена сьогодні, 22 жовтня, та підлягає негайному виконанню.

Нагадаємо, 3-4 жовтня відбулося інтернет-голосування за членів Ради громадського контролю при ДБР. За результатами аналізу виявлено обставини, що можуть свідчити про можливе масове організоване голосування, у порушення закону, на користь перших 13 переможців.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливої ​​фальсифікації голосування за 13 членів Ради громадського контролю при ДБР.

Також читайте: Розслідування справи в.о. голови Держслужби зайнятості Ярошенка завершено, - ДБР

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100