ОАСК заборонив визнавати підсумки голосування за склад Ради громадського контролю при ДБР

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Відповідна ухвала суду про забезпечення адміністративного позову постановлена сьогодні, 22 жовтня, та підлягає негайному виконанню.

Нагадаємо, 3-4 жовтня відбулося інтернет-голосування за членів Ради громадського контролю при ДБР. За результатами аналізу виявлено обставини, що можуть свідчити про можливе масове організоване голосування, у порушення закону, на користь перших 13 переможців.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливої ​​фальсифікації голосування за 13 членів Ради громадського контролю при ДБР.

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