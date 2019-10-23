Дубінський і Арахамія домовились сьогодні разом пройти детектор брехні

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю, зі мною детектор буде проходити глава фракції СН Арахамія. Пряма трансляція о 20-00. Не пропустіть", - заявив Дубінський.

"Олександр Дубінський, чого вибачатися, на поліграф пішли, чекаю час і місце. Тобі призначено було на 20:00, середнє тестування займає 2,5 - 3 години, говори, о котрій приходити", - написав раніше в коментарях під постом Дубінського Арахамія, додавши: Олександре Дубінський, зауваж, я взагалі не в комітеті і фізично голосувати не міг, але готовий приєднатися, так само як і Качура".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський. ВIДЕО

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.



