Кабінет Міністрів пропонує посилити кримінальну відповідальність за контрабанду, - нардеп Гончаренко

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат (фракція "Європейська Солідарність") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Гончаренко зазначає, що в статтю 201 Кримінального кодексу України "Контрабанда" пропонується внести такі зміни:

- незаконне перевезення зброї, культурних цінностей, отрут, вибухівки, спеціальної техніки для отримання інформації каратиметься позбавленням волі від 3 до 7 років;

- за повторне порушення передбачено покарання від 5 до 12 років з конфіскацією майна;

- якщо контрабанда здійснювалася групою осіб і в особливо великих розмірах, передбачено покарання від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

"Крім цього Кабмін пропонує зменшити поріг з визначення контрабанди. Контрабанда вважатиметься у значних розмірах, якщо вартість перевищує у п'ятсот і більше разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великих розмірах - якщо у дві тисячі і більше разів за неоподатковуваний мінімум, в особливо великих розмірах - якщо в п'ять тисяч разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум", - повідомив Гончаренко.

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