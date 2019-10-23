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23.10.19 12:37

Аеропорт "Київ" скасував кілька рейсів через туман

Через сильний туман і низьку видимість аеропорт "Київ" імені Сікорського скасував кілька рейсів, які мали вилетіти сьогодні, 23 жовтня.

Аеропорт "Київ" скасував кілька рейсів через туман

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.

У зв'язку з несприятливими погодними умовами скасовано рейси: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Мінськ 2847 (Belavia).

Повідомляється, що станом на 9:00 горизонтальна видимість сягала 200 м, вертикальна - 50 м.

"Рейси, які були перенаправлені на запасний аеродром у Бориспіль: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лісабон W66192 Wizz Air, Катовіце W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Відень W6128 (Wizz Air)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Рейс 275 Неаполь-Київ (Ernest) приземлився в аеропорту Львова. На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich скасовано ранковий рейс в Одесу, затримуються рейси в Запоріжжя та Львів.

Усім пасажирам, які мали летіти зворотними рейсами, було надано трансфер в аеропорт "Бориспіль".

Як повідомлялося, у Львові через сильний туман два літаки не змогли приземлитися.

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