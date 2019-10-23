Аеропорт "Київ" скасував кілька рейсів через туман

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.

У зв'язку з несприятливими погодними умовами скасовано рейси: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Мінськ 2847 (Belavia).

Повідомляється, що станом на 9:00 горизонтальна видимість сягала 200 м, вертикальна - 50 м.

"Рейси, які були перенаправлені на запасний аеродром у Бориспіль: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лісабон W66192 Wizz Air, Катовіце W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Відень W6128 (Wizz Air)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Рейс 275 Неаполь-Київ (Ernest) приземлився в аеропорту Львова. На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich скасовано ранковий рейс в Одесу, затримуються рейси в Запоріжжя та Львів.

Усім пасажирам, які мали летіти зворотними рейсами, було надано трансфер в аеропорт "Бориспіль".

Як повідомлялося, у Львові через сильний туман два літаки не змогли приземлитися.

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