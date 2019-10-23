Шість автомобілів зіткнулися в Одесі: двох людей госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Думская".

За даними патрульної поліції, близько 08:00 водій Mazda 626, рухаючись в напрямку "7 кілометра", виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль Toyota RAV4, а потім продовжив рух і зіткнувся з Toyota Previa.

Після цього "Мазда" ще й лоб в лоб зіткнулася з Toyota Corolla. Останню відкинуло на BMW, який їхав іззаду. А BMW від удару налетів на Mitsubishi Eclipse.

В результаті аварії були травмовані водії "Мазди" та Toyota Corolla. Вони доставлені в лікарню.

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Фото: Думская