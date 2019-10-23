На мою адресу лунають звинувачення в лобіюванні та корупції. Вирішив сам пройти детектор брехні, - нардеп від СН Качура

Про це парламентарій написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В останні декілька днів на мою адресу лунають звинувачення в лобіюванні та корупції. Я як людина слова завжди відповідаю за свої дії та вчинки. Тому вирішив сам пройти детектор брехні", - заявив Качура.

Він додав, що процес перевірки транслюватиметься в прямому ефірі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі члени фінансового комітету мають пройти перевірку на детекторі брехні, - Зеленський

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.