"Слуга народу" на засіданні фракції в понеділок обговорить можливий підкуп нардепів, - нардеп від "СН" Безгін

Про це повідомив журналістам народний депутат фракції Віталій Безгін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Оскільки зараз "тиждень регіонів", ... немає можливості зібрати фракцію. Думаю, що в понеділок буде засідання фракції, і це питання там буде знято, з точки зору напруження. З приводу спекуляцій про те, що когось там "купували", я не довіряв би журналістам... Тому що всім зараз вигідно завдавати публічних ударів по монобільшості – власне, по нашій партії", - сказав нардеп.

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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.