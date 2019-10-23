На сьогодні в окупованому РФ Криму перебуває 99 політв'язнів, - член Меджлісу Барієв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час пресконференції в Києві заявив глава правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

"За даними Кримськотатарського ресурсного центру, на сьогодні нараховуємо 99 політичних в'язнів. З них 80 - це кримські татари", - сказав він.

З 99 осіб 88 перебувають безпосередньо в СІЗО або в колонії.

"11 - це ті, щодо яких були винесені вироки умовно за політичними статтями, і вони під домашнім арештом або з обмеженнями. Наприклад, Казим Аметов, у якого на нозі браслет і він не може вийти за межі свого двору", - розповів Барієв.

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Член Меджлісу зазначив, що в інших організацій і активістів є цифра в 87 політв'язнів, і зазначив, що в Україні немає закону про політв'язнів і немає чіткого визначення, кого можна вважати такими.

"У списках наших колег є троє політичних в'язнів Ігор Кияшко, Олександр Шумков і Віктор Шур, яких немає у нас. Тому що ми цілеспрямовано говоримо про тих політв'язнів, які мають стосунок до Криму: народилися в Криму, працювали тощо, або тих громадян України, які були затримані безпосередньо в Криму. Тому за нашими даними 99 осіб", - пояснив він.

Барієв повідомив, що в списки політв'язнів за 2019 рік додалися громадяни України Леонід Пархоменко, Максим Філатов, Дмитро Долгополов і Анна Сухоносова.

"Щодо цих людей, це "справа українських диверсантів", неоднозначний підхід. Долгополов - це український військовослужбовець, який перейшов на бік Російської Федерації, служив у Військово-морському флоті РФ, але згодом був заарештований, а також його співмешканка Анна Сухоносова. Вони звинувачені в шпигунстві. Як правозахисники не можемо давати оцінку, чи є вони насправді "українськими шпигунами" або зрадниками. Ми оцінюємо їх як громадян України, яких заарештував окупант, звинувачує їх за політичною статтею", - підкреслив він.

За його словами, за 9 місяців цього року Кримськотатарський ресурсний центр зафіксував 80 обшуків, 126 затримань (113 - щодо кримських татар), 169 допитів, опитувань, "розмов", 282 арешти (196 щодо кримських татар), включно з 213 випадками продовження терміну арешту, 578 випадками порушення права на справедливий суд, 90 випадками порушення права на найвищий досяжний рівень психічного і фізичного здоров'я, 69 етапуваннями політичних в'язнів у Криму.

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Барієв вказав, що цього року обшуки в будинках українських і кримськотатарських активістів в основному проводилися у справі "Хізб ут-Тахрір" і свідків Єгови. "Російська Федерація все більше розкручує релігійну сферу, тому що у них є подібний закон і тому що вони намагаються пов'язати кримськотатарський народ з ісламським тероризмом, екстремізмом", - зазначив він.