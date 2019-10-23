Реформа децентралізації триватиме, - Гончарук

"Від ефективної співпраці Уряду та місцевих органів влади залежить якість життя українців. Для людини не має значення, з якої кишені буде профінансовано вирішення її проблем. Ми з вами в одному човні та маємо разом вирішувати проблеми людей", – цитує Гончарука пресслужба Кабміну в середу, передає Цензор.НЕТ.
Прем'єр додав, що Кабмін відкритий до співпраці, а наради з представниками територіальних громад будуть проводитися постійно. Гончарук заявив, що не відкидає створення спеціальної служби підтримки, куди можна буде звернутися не тільки з конкретними запитаннями, але і з пропозиціями.
"Реформа децентралізації точно продовжуватиметься! І в її рамках громади отримають більше повноважень", – наголосив прем’єр-міністр.
Олексій Гончарук також поінформував міських голів про стратегічні напрямки роботи Уряду. Зокрема, зараз йде робота над створенням функціональної інфраструктурної мережі по всій Україні.
"Що таке функціональна мережа? Це освітня мережа, медична, безпека, юстиція. У нас в Програмі дій Уряду є чіткі стандарти, які держава гарантуватиме українцям – "швидка" має приїжджати за 10 хвилин в місті, лікар має бути не далі ніж за 7 км у сільській місцевості, кожна дитина має ходити в дитячий садок і так далі. Ми зібрали по міністерствах інформацію по об’єктах, які належать до цих мереж, і нанесли її на інфраструктурну карту. Зараз на ній більше 110 тис. об‘єктів по всій країні. Минулого тижня ми направили карту в області, щоб вони додали всі інфраструктурні об‘єкти, яких не вистачає: в якому районі потрібна школа, в якому садочок, а в якому – лікарня", – сказав прем‘єр-міністр.