Щоб "прослушка" запрацювала, потрібна технічна інфраструктура і зміни до нормативно-правових актів, - НАБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Закріплення в КПК України права НАБУ на "прослушку" — це справжня перемога. Однак скористатися ним НАБУ зможе не одразу", - йдеться в повідомленні.

"Насамперед потрібно привести у відповідність до положень статті 263 КПК України нормативно-правові акти, якими на сьогоднішній день врегульовані процедури встановлення та використання технічних засобів, що забезпечують проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж", - пояснили у відомстві.

Також необхідно побудувати інфраструктуру, яка забезпечуватиме практичну реалізацію наданих НАБУ повноважень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон, що дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування

"Процес вимагає підготовки складних технічних рішень у взаємодії з уповноваженими державними органами та операторами телекомунікацій", - підкреслили в прес-службі.

Скільки саме часу потрібно на ці зміни - в НАБУ не уточнили.

"Сподіваємося, що процес створення "замкнутого циклу" здійснення зняття інформації з телекомунікаційних мереж виключно силами НАБУ завершиться якомога швидше", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Верховна Рада України 4 жовтня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства" (№1009). Цей закон дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування після отримання санкції суду, без участі СБУ.

Президент Володимир Зеленський підписав закон 15 жовтня. 17 жовтня документ набув чинності.

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