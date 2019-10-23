Лондонський суд зобов'язав Коломойського і Боголюбова виплатити "Приватбанку" 10,9 млн фунтів до 12 листопада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Приватбанку".

"Після успіху ПриватБанку в Апеляційному суді, підтвердженого рішенням від 15 жовтня 2019 року, що ПриватБанк може продовжити розгляд справи проти його колишніх власників в англійському суді, пан Ігор Коломойський, пан Геннадій Боголюбов та інші відповідачі були зобов’язані сплатити Банку 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідачів зобов’язали повернути проміжну виплату витрат, сплачену їм Банком, за рішенням суду першої інстанції в минулому році. Банк має отримати 4 млн фунтів стерлінгів від пана Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від пана Боголюбова та 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів.

"Крім того, відповідачі мають сплатити витрати Банку за минулорічне слухання справи суддею Фанкортом, та кошти, витрачені на апеляцію. Хоча для визначення загальної суми витрат для сплати відповідачами знадобиться певний час, наразі вони повинні сплатити 3,4 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада" , - повідомляє пресслужба "Приватбанку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, в лондонському суді будуть слухання по суті, оскільки зараз підтверджена тільки юрисдикція, - Рожкова про справу "Приватбанку"

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "Приватбанком" та його ексакціонерами, оскільки Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав позов "Приватбанку" таким, що не відповідає його юрисдикції. Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається чинним до розгляду апеляції.

Згідно з даними Нацбанку України, "Приватбанк" на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) посідав 1-ше місце серед 77 банків.